Медведев поручил аннулировать советские законы в рамках "регуляторной гильотины"

Речь идёт о пересмотре всех обязательных требований для предпринимателей, принятых до середины 2010 года. Причём сделать это должны уже к 1 февраля 2020-го.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил приостановить действие законов времён СССР и РСФСР в надзорной сфере. Об этом он заявил в программе "Диалог" в эфире "России 24". Распоряжение, подписанное в рамках "регуляторной гильотины", вступит в силу с 1 января следующего года.

Я подписал поручение, касающееся прекращения до конца этого года действия нормативных актов СССР и РСФСР в сфере контроля и надзора #регуляторнаягильотина #Медведев https://t.co/cFo4HASYD8 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 11 сентября 2019 г.

Медведев добавил, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжёлые условия для работы в нынешнее время. Именно поэтому власти рассчитывают отсечь все те ненужные нормативные акты, которые копились десятилетиями, устарели, но формально ещё существуют и применяются с периода существования СССР.

В правительстве убеждены, что механизм "регуляторной гильотины" поможет снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований — прежде всего в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин подробно рассказал, как "регуляторная гильотина" облегчит жизнь бизнесу.