ФСИН объяснила, почему арестанты содержатся в камерах Бутырки времён Пугачёва

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Фото © Владимир Гердо / ТАСС

Арестантов разместили в старинной башне СИЗО "Бутырка" из-за переполненного изолятора. Об этом агентству "Москва" заявил пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в СИЗО граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения, — сказал Цыганков.

Также он подчеркнул, что это было временным решением из-за ремонта в основном здании.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии заявили, что в ходе визита в Бутырский следственный изолятор узнали об арестантах, содержащихся в башне XVIII века, в камерах которой крайне жуткие условия.

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