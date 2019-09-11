ФСИН объяснила, почему арестанты содержатся в камерах Бутырки времён Пугачёва

Арестантов разместили в старинной башне СИЗО "Бутырка" из-за переполненного изолятора. Об этом агентству "Москва" заявил пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

— Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в СИЗО граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения, — сказал Цыганков.

Также он подчеркнул, что это было временным решением из-за ремонта в основном здании.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии заявили, что в ходе визита в Бутырский следственный изолятор узнали об арестантах, содержащихся в башне XVIII века, в камерах которой крайне жуткие условия.