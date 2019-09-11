Жителя Краснодара, спасшего девочку после остановки сердца, хотят наградить

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Фото © Соцсети

Жителя Краснодара, спасшего на улице ребёнка с остановившимся сердцем, наградят медалью. После того как на Лайфе вышла статья о 23-летнем молодом человеке, в нашу редакцию обратилось подведомственное учреждение Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края с просьбой помочь найти героя.

<p>Фото © Соцсети</p>

У нас сейчас идёт сбор заявок на конкурс "Горячее сердце". Мы услышали историю про нашего краснодарского молодого человека и начали искать про него информацию. Мы хотим включить его в кандидаты для награждения, — рассказала Лайфу сотрудница министерства.

Отмечается, что награждение будет проводить следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Автор:
НН
Никита Никонов
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
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