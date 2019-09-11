Российский пенсионер утонул на болгарском курорте из-за "мёртвого волнения"

72-летний турист из России утонул на болгарском курорте Поморие. Его затянуло так называемое мёртвое волнение, сообщает полиция Бургаса.

— Инцидент с 72-летним туристом из России произошёл 10 сентября на пляже в Поморие, его причиной стало "мёртвое волнение", — говорится в заявлении полиции.

Правоохранители отмечают, что примерно в это же время утонул и украинский турист. Его затянуло на пляже курорта Обзор. Тела обоих мужчин доставили в морг Бургаса.

Напомним, сегодня российский посол в Анкаре Алексей Ерхов привёл печальную статистику: почти 90 российских туристов погибли в Турции с начала нынешнего сезона.