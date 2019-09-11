Нидерланды стали считать "ценного свидетеля" по делу МН17 Цемаха подозреваемым

Власти Нидерландов переквалифицировали жителя ДНР Владимира Цемаха, освобождённого в рамках обмена между Россией и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении самолёта MH17 под Донецком в 2014 году. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на голландского депутата Европарламента Кати Пири.

Парламентарий рассказала о письме, распространённом прокуратурой Нидерландов и Совместной следственной группой (ССГ), в котором Цемаха рассматривают как подозреваемого. Пири отметила, что решение Украины включить Цемаха в обменный список стало "болезненным для Нидерландов и родственников жертв трагедии". Также депутат заявила, что этими действиями Киев не сдержал своё обещание.

Цемах в числе 35 человек прилетел в Москву 7 сентября. После этого Нидерланды сделали запрос о его экстрадиции.

Напомним, Boeing MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июня 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.