Нидерланды запросили у РФ выдачу "ценного свидетеля" по делу о крушении MH17

Ранее стало известно, что нидерландские власти неоднократно пытались помешать его передаче в Москву.

Нидерланды обратились к России с запросом об экстрадиции жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха, который ранее был освобождён Киевом и передан Москве по договору об обмене заключёнными. Об этом родственникам погибших сообщил представитель прокуратуры, передаёт газета De Volkskrant.

Отмечается, что ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме парламенту страны выразил сожаление, что Цемах был включён в список по обмену пленными.

Он также отметил, что нидерландские власти неоднократно вели переговоры с Украиной на высшем уровне, чтобы помешать выдаче "свидетеля". Киев в итоге смог лишь отложить выдачу заключённых, чтобы провести ещё один допрос.

По мнению Нидерландов, Владимир Цемах является "ценным свидетелем" по делу о крушении лайнера "боинг" МН17 в июле 2014 года, жертвами которого стали 298 человек. Ранее он был похищен украинскими силовиками с территории ДНР и перевезён в Киев.

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