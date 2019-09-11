В Германии призывают сократить мощность "Газпрома" по OPAL вдвое

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что "Газпром" должен сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL до половины транзитной мощности. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, накануне Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпрому" разрешали полностью использовать мощности OPAL. Теперь вновь действует предыдущее решение ЕК от 2009 года, когда газопровод использовался на 50%.

Напомним, OPAL проходит в Германии и позволяет снабжать страны Евросоюза российским газом. Ранее он использовался на 50%, но в 2016 году Еврокомиссия расширила РФ доступ и позволила участвовать в аукционах ещё на 40% транзитных мощностей, однако против этого выступили Киев и Варшава.