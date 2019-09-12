Более 20% украинских детей до 10 лет смотрят порно

При этом 60% детей доверяют своим онлайн-друзьям и готовы встретиться с ними в реальности, будучи знакомы только по переписке. А ведь таким "другом из Сети" может стать кто угодно.

Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба заявил, что 22% детей в стране в возрасте до десяти лет смотрят порнографические материалы в Интернете. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

— Это равно получению травмы, которая изменяет модель поведения человека уже во взрослом возрасте, — уверен Кулеба.

Он встретился с руководителями министерств, чтобы обсудить создание инструментов для защиты детей от буллинга, преступников, порнографии и других интернет-угроз. По его словам, украинские дети не защищены от подобных угроз — 92% из детей до 12 лет имеют доступ к Интернету.

Кулеба также подчеркнул, что в таком возрасте ребёнок слишком доверчив и не может связать виртуальную и реальную угрозу. При этом более половины — 60% — детей доверяют своим онлайн-друзьям и готовы встретиться с ними в реальности, будучи знакомы только по переписке. А ведь таким другом из Сети может стать кто угодно.

— Министерства социальной политики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодёжи и спорта объединят усилия для разработки инструментов защиты украинских детей на государственном уровне и имплементации этих инструментов в различных сферах и учреждениях, — сообщают в пресс-службе.

К созданию соответствующих механизмов привлекут родителей, социальные службы и волонтёрские центры. Первые результаты работы надеются получить уже в текущем году.

Ранее СМИ рассказали, скольким детям и подросткам пришлось стать жертвами буллинга в школе.