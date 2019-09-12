В британском правительстве описали худший сценарий "жёсткого" Brexit

Выход Соединённого Королевства из Евросоюза без сделки может обернуться дефицитом продуктов питания, медикаментов, топлива, перебоями на границе и массовыми акциями протеста. К такому выводу пришли авторы плана британского кабмина по подготовке к "жёсткому" Брекситу, опубликованному на сайте правительства.

— Доступность некоторых видов свежей продукции уменьшится. Есть риск того, что паническая скупка приведёт к перебоям в продовольственном снабжении, — подчёркивается в документе.

Авторы плана выразили опасение, что выход из Евросоюза может спровоцировать нехватку топлива, значительные задержки грузовиков при пересечении Ла-Манша, а также осложнит выезд через порты и аэропорты. По их мнению, также могут вырасти цены на некоторые продукты. Кроме того, есть основания ожидать массового недовольства со стороны населения.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что может пойти на нарушение закона и не выполнить предписание парламента, чтобы не допустить продления срока переговоров по выходу страны из ЕС. Также политик заявлял, что скорее будет лежать мёртвым в канаве, чем попросит отсрочки Brexit.