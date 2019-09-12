В Роскосмосе соберут российского дроида для работ в открытом космосе

В Роскосмосе начнут сборку новых роботов "Теледроид" для работы за бортом МКС. Начало производства планируется на 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора научно-производственного объединения "Андроидная техника" Евгения Дудорова.

— К концу (текущего — прим. Лайфа) года мы закончим разработку конструкторской документации и со следующего года будем изготавливать и собирать первые образцы этих роботов, — рассказал Дудоров.

По его словам, техническое задание на проведение работ было подписано ещё в начале 2019 года. А к 2022 году уже должен быть собран финальный опытный образец андроида.

Предварительно уже известно, как новый "Теледроид" будет выглядеть. Однако окончательный результат появится только к декабрю. Дудоров отметил, что в настоящее время ведётся работа по размещению всех необходимых систем, из которых состоит робот.

Он также сообщил, что для выполнения миссии дроида будет необходим импортный манипулятор ERA. С его помощью "Теледроида" будут перемещать к месту работы.

Ранее Евгений Дудоров рассказал Лайфу, какие планы есть у учёных на "пенсию" робота Фёдора, который недавно вернулся на землю с МКС.