Создатели "Фёдора" рассказали о планах робота на "пенсию"

Робот "Фёдор", на днях вернувшийся с МКС, уйдёт на "пенсию". О том, как его можно будет задействовать в будущем, Лайфу рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

— По дальнейшей судьбе может быть несколько вариантов развития событий. Начиная от того, что в музее будет стоять, или будет какое-то турне по городам с целью вовлечения в эту тематику, либо дальше будем с ним работать. Мы через неделю в "Роскосмосе" соберёмся и будем обсуждать, что делать дальше, — рассказал он.

На смену "Фёдору" придёт новый робот, который будет отличаться по конфигурациям и который, как предполагается, выйдет в открытый космос. Такой робот сможет работать за пределами космического корабля в условиях вакуума, повышенного уровня радиации и отрицательных температур.

— Новый робот лишится ног, потому что будет работать на поверхности МКС. Мы испытания провели. У нас два проекта, один с рабочим названием "Теледроид", другой с рабочим названием "Испытатель". А как он будет в итоге называться, пока сложно сказать. Но, скорее всего, "Теледроид", — добавил Дудоров.

"Фёдор" — человекоподобный робот, созданный для выполнения высокотехнологичных задач на орбите. На МКС робот попал не сразу, потребовалось две попытки, прежде чем кораблю "Союз" удалось пристыковаться к станции. После этого "Фёдор" начал свою работу в космосе, а 7 сентября успешно вернулся на Землю. Сегодня стало известно, что больше он в космос не полетит.