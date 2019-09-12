Нетаньяху: Дружба с Путиным предотвратила конфликт в Сирии

Прямой контакт с российским лидером Владимиром Путиным помог предотвратить конфликт России и Израиля в Сирии. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью РБК.
— Именно это позволило предотвратить столкновение — откровенно говоря, почти неизбежное из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии, — подчеркнул Нетаньяху.
Также он добавил, что прямые контакты с Владимиром Путиным позволяют установить взаимовыгодные экономические отношения между двумя странами.
Нетаньяху подчеркнул, что такая коммуникация возможна благодаря взаимному уважению двух лидеров.
— Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами, — поделился израильский премьер.
Встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху в Сочи запланирована на четверг, 12 сентября. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры обсудят ход дальнейшего сотрудничества между странами и ситуацию на Ближнем Востоке.
Ранее Нетаньяху обсудил в телефонном разговоре с Путиным свой визит на Украину и совместные действия по борьбе с международным терроризмом.
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