Нетаньяху: Дружба с Путиным предотвратила конфликт в Сирии

Нетаньяху подчеркнул, что такая коммуникация возможна благодаря взаимному уважению двух лидеров.

Прямой контакт с российским лидером Владимиром Путиным помог предотвратить конфликт России и Израиля в Сирии. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью РБК.

— Именно это позволило предотвратить столкновение — откровенно говоря, почти неизбежное из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии, — подчеркнул Нетаньяху.

Также он добавил, что прямые контакты с Владимиром Путиным позволяют установить взаимовыгодные экономические отношения между двумя странами.

Нетаньяху подчеркнул, что такая коммуникация возможна благодаря взаимному уважению двух лидеров.

— Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами, — поделился израильский премьер.

Встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху в Сочи запланирована на четверг, 12 сентября. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры обсудят ход дальнейшего сотрудничества между странами и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху обсудил в телефонном разговоре с Путиным свой визит на Украину и совместные действия по борьбе с международным терроризмом.