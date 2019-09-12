Учёные впервые обнаружили пар в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты

По данным исследователей, экзопланета под названием K2-18b находится за пределами Солнечной системы.

Американские учёные обнаружили признаки присутствия водяного пара в атмосфере экзопланеты K2-18b. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Такая информация была получена методом спектрального анализа состава атмосферы на основе полученных от орбитальной обсерватории Hubble данных. Если нынешние заключения учёных подтвердятся, то K2-18b станет первой известной науке планетой за пределами Солнечной системы, в атмосфере которой обнаружен водяной пар, что свидетельствует о возможности нахождения воды в жидком состоянии на поверхности планеты.

K2-18b относится к классу суперземель, и её масса в восемь раз больше, чем у нашей планеты, а радиус — примерно в два раза. Поэтому давление на поверхности планеты значительно превышает земное.

Однако исследователи предполагают, что условия жизни на данной планете и ей подобных не очень благоприятны для жизни. K2-18b находится на расстоянии 110 световых лет от Земли и вращается вокруг красного карлика. Такие звёзды гораздо активнее нашего Солнца.

Тем не менее экзопланета находится в той зоне около звезды, где теоретически может существовать вода в жидком состоянии, а следовательно, там может быть жизнь. На данный момент наука не в силах дать точный ответ на вопрос, обитаема ли K2-18b.

Ранее учёные выяснили, какие планеты могут быть комфортнее для жизни, чем Земля.