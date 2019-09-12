Синоптики предупредили россиян о резком похолодании

По данным метеорологов, в южной части Сибири по ночам ожидаются первые заморозки.

В конце текущей недели целый ряд регионов России ожидает резкое и значительное похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра нашей страны Людмила Паршина в интервью "Российской газете", в центральных регионах страны дневная температура воздуха упадёт на 6−8 градусов.

В столице днём столбики термометров будут показывать от 13 до 18 градусов тепла. Севернее — в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях — дневная температура будет колебаться в пределах 16 градусов. Однако похолодание там будет сопровождаться продолжительными ливнями.

При этом одновременно с европейской частью страны похолодание придёт и в Сибирь и на Дальний Восток. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях по ночам уже ожидаются заморозки до минус одного градуса. Холоднее всего, по прогнозам, будет в Иркутской области. По ночам там может быть до минус пяти градусов. В Приморском крае возможны ночные заморозки до минус двух градусов.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве пока что продолжает наблюдаться по-настоящему летняя погода. В четверг, 12 сентября, прогнозируется до 25 градусов тепла, переменная облачность.