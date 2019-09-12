Нетаньяху предупредил Россию об опасности со стороны Ирана

По его мнению, однажды Тегеран может направить свою идеологию, оружие и против Москвы.

Позиции России и Ирана не всегда совпадают в мировой политике. И эти противоречия и реакция на них Тегерана могут стать одной из будущих опасностей для российского государства наряду с суннитским радикальным Исламом. Такое мнение в интервью изданию РБК высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

— Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток, — сказал Нетаньяху.

Как считает израильский премьер, рано или поздно иранские власти направят оружие, идеологию и ресурсы не только против Запада, но и против России.

Ранее Лайф сообщал, Биньямин Нетаньяху также рассказал, что прямой контакт с российским лидером Владимиром Путиным помог предотвратить конфликт России и Израиля в Сирии.