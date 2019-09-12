Лисовец вступился за мальчика с "причёской Ибрагимовича": Законы каменных веков

Ученик вернулся с летних каникул с новым имиджем — обесцвеченными волосами и хвостиком. Это не устроило администрацию школы.

Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец назвал чудовищной ситуацию с четвероклассником из Сосновоборска, которому пригрозили исключением из школы из-за стрижки как у его кумира — футболиста Златана Ибрагимовича.

— Это уже чересчур законы каменных веков. Мы живём в несколько другое время. Если Россия хочет более или менее творческих людей в своём потенциале, то вот так вот всех уравнивать и заставлять носить одинаковые стрижки, как было в советские времена, на мой взгляд, это чудовищно, — сказал он в эфире НСН.

Лисовец признался, что и сам ходил в школу с разными стрижками. Стилист уверен, что мальчик имеет полное право проявлять таким образом свою индивидуальность.

Как писал Лайф, подробности конфликта между учеником четвёртого класса и администрацией Сосновоборской средней школы выясняют красноярские следователи. Мальчику пригрозили домашним обучением, но после резонанса в СМИ перед мальчиком извинились и разрешили приходить на уроки в новом имидже.