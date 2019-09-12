Педофила-маньяка из Курской области отправили в колонию на 23 года

Жестокий преступник сильно сдал за несколько месяцев в СИЗО. Похудев, осунувшись, он теперь за решёткой прятал лицо.

Суд вынес приговор жителю Курской области Виталию Пащевскому, который надругался над семилетним соседским мальчиком, а затем убил его. Педофил отправлен в колонию строгого режима на 23 года.

В деле извращенца целый букет статей Уголовного кодекса: "Распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", "Использование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов", "Насильственные действия сексуального характера", "Убийство малолетнего, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера".

Напомним, в октябре прошлого года 39-летний Пащевский встретил соседского семилетнего мальчика в лифте. Он заманил ребёнка в свою квартиру, где изнасиловал и убил. Затем вывез тело мальчика в пригород и закопал у своего дачного участка.

Нужно отметить, что даже несколько месяцев нахождения в СИЗО уже сказались на состоянии Пащевского. Если на кадрах со следственного эксперимента видно, что это сильный мужчина, который будто с удовольствием рассказывает о своих зверствах, то сейчас он стал худым, сгорбленным, прячущим лицо.