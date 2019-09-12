В Амурской области сняли на видео массовую драку в заводской столовой

В результате происшествия серьёзных травм никто не получил, но полиция задержала восьмерых самых активных участников драки.

Полиция проводит проверку по факту массовой драки между рабочими Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в столовой предприятия. Инцидент сняли на видео очевидцы.

На кадрах видно, что в потасовке принимали участие более десяти человек. Они не только наносили друг другу удары кулаками, но и кидались стульями. Часть сотрудников попыталась разнять дерущихся, все прочие решили остаться в стороне от конфликта.

— Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку, — сообщили "Амур.инфо" в пресс-центре ГПЗ.

А в Дзержинске ранее произошла драка между подростком-пассажиром и водителем троллейбуса. Она тоже попала на видео.