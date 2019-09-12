Путин похвалил Хабиба за бой с Пуарье: Достойная победа

Президент РФ Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым и его отцом в аэропорту Махачкалы. Лидер страны похвалил бойца UFC за достойный поединок и победу над Дастином Пуарье.
— Здравствуй, дорогой. Поздравляю. Достойная победа, достойный противник... Я посмотрел, видел. Победа убедительная. Хороший удушающий приём, — заявил президент Хабибу.
Лидер страны также поздравил отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова — с победой сына. Глава государства отметил, что боец провёл достойный бой.
Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Россиянин вынудил соперника сдаться в третьем раунде.
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