Зеленский хочет поскорее обсудить с Путиным дату встречи "нормандской четвёрки"

Украинский лидер считает, что обсуждение ситуации в Донбассе в присутствии Меркель и Макрона может быть очень продуктивным.

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что дата встречи лидеров "нормандской четвёрки" всё ещё не определена, хотя Киев настаивает на её проведении до конца сентября. Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, которые проходили в Киеве.

— Мы настаиваем, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре, верим в это, надеемся и делаем для этого всё с нашим дипломатическим войском, — заявил Зеленский.

Он отметил, что считает необходимым проработать каждый из пунктов "Минска-2", а ближайшим итогом совместных усилий представителей стран нормандского формата он видит маршрутную карту с чёткими сроками выполнения всех договорённостей.

— Я верю, что мы на этой встрече сможем решить много сложных ключевых элементов минских договорённостей. Я считаю, это будет ближайший контакт с президентом РФ. По поводу сроков я имею в виду ближайший, — уточнил украинский лидер.

Напомним, что 7 сентября произошёл уже второй телефонный разговор между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Предметом обсуждений были итоги обмена между государствами.

Ранее СМИ сообщили, что саммит "нормандской четвёрки" по Украине может состояться до конца октября. По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, за скорейшее проведение саммита выступают лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.