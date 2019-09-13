Лавров: Война в Сирии действительно закончилась

Глава МИД РФ заявил, что российская сторона выступает за восстановление суверенной, территориально целостной арабской страны.

Обстановка в Сирии становится более мирной, на территории страны остаются лишь отдельные очаги напряжённости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

— Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни, — сказал Лавров.

По его словам, очаги напряжённости сохраняются лишь на неподконтрольных правительству Сирии территориях, например в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат.

Как рассказал глава МИД, в таких условиях наиболее важными задачами являются оказать комплексное гуманитарное содействие Сирии, а также продвигать политический процесс по урегулированию кризиса для того, чтобы достичь надёжной и долгосрочной стабилизации в этой стране и в Ближневосточном регионе в целом.

— Считаем, что формирование и запуск комитета, призванного разработать конституционную реформу, станет важным этапом в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, — отметил он.

Таким образом, созыв такого комитета даст возможность правительству и оппозиции Сирии впервые начать прямой диалог о будущем своей страны, добавил Лавров.

Он также обратил внимание на то, что в Москве придаётся большое значение поддержанию регулярного контакта со сторонами Сирии, в частности и с оппозицией. Кроме того, Россия призывает обеспечить максимально широкую "представленность в политическом процессе всех групп сирийского общества", отметил министр.

— Исходим из того, что оппозиция играет важную роль: участвует в межсирийских контактах в Женеве, международных встречах по Сирии в астанинском формате (её военное крыло), — сказал Лавров.

Лавров отметил для представителей оппозиции необходимость стать частью формируемого конституционного комитета.

— Поэтому полагаем, что оппозиционеры могут и должны внести свой конструктивный вклад в процесс комплексного политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, — добавил министр.

Он заключил, что в целом российская сторона выступает за восстановление "суверенной, территориально целостной Сирии", а скорейшее устранение последствий терроризма, возвращение всех граждан на родину, а самой страны в "арабскую семью" станет "залогом безопасности и стабильности на Ближнем Востоке".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отношения Москвы и Пекина.