Сноуден рассказал, при каких условиях вернётся в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который получил убежище в России, вернулся бы на родину лишь в том случае, если бы его дело рассматривали объективно. Об этом он заявил в интервью журналистам Национального общественного радио США.

По словам Сноудена, которого США обвиняют в нарушении законов о шпионаже, американскому суду присяжных следовало бы ознакомиться с секретными сведениями, которые он передал журналистам.

— Не может быть справедливого процесса относительно разглашения информации, если присяжные не могут оценить, было ли верным шагом предать эти данные огласке, — отметил он.

Сноуден добавил, что, если вернётся в США лишь для того, чтобы ему вынесли приговор, это даст неверный сигнал другим лицам, которые бы хотели сообщить информацию о нарушениях, допущенных властями.

— Никто не становится разоблачителем, поскольку их ждёт счастливая развязка. Никто не становится разоблачителем потому, что хочет этого, — констатировал он.

Напомним, Эдвард Сноуден пребывает в России с 2013 года — после того как передал СМИ секретные сведения о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами многих государств по всему миру.

Ранее стало известно о том, когда выйдут в свет мемуары Эдварда Сноудена.