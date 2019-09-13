Росстандарт: На каждой пятой российской автозаправке недоливают бензин

В нынешнем году количество жалоб на работу АЗС выросло почти на 40% по сравнению с 2018-м.

Практически каждая пятая АЗС в России (или 19%) заливает в бак меньше топлива, чем указано в чеке. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.

При этом на каждой десятой заправочной станции (9%) по итогам проверки было выявлено ненадлежащее качество топлива. Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб от потребителей выросло на 36%.

В Росстандарте заявляют, что сейчас проверки АЗС проводятся двумя способами: планово с предварительным уведомлением, а также внепланово, но в присутствии представителя станции.

— Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может подготовиться к такой инспекции, — говорится в статье.

В то же время в Независимом топливном союзе (НТС) уверены, что данные Росстандарта не совсем соответствуют действительности, поскольку ведомство проводило выборочные проверки и реальное количество нарушений, например с недоливом, составляло меньше 19%.

Ранее Лайф сообщал, что в России было зафиксировано снижение цен на бензин.