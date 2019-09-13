В Приморье сняли на видео медведей, тигра и бурундука в кабине грузовика

Брошенный в нацпарке "Земля леопарда" остов кабины ГАЗ-66 лесные жители используют как меточную площадку.

Кабина грузовика ГАЗ-66, оставленная в лесу в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, стала местом притяжения местных зверей и птиц. Специалисты парка специально установили фотоловушку, чтобы следить, кто из животных посещает кабину. В итоге на видео попали гималайские медведи, уссурийский тигр, бурундук и ворона.

На снятых кадрах видно, как первым на место водителя ГАЗ-66 залез упитанный гималайский медведь. Хищник долгое время изучает сохранившиеся детали кабины грузовика. В этом месте он один из самых частых гостей.

Также посидеть в кабине грузовика приходил его родственник, но поменьше размером, что позволило ему комфортно расположиться внутри остова.

В ночное время к ГАЗ-66 приходил амурский тигр. Также у кабины были замечены бурундук и ворона.

По словам работников нацпарка, популярность кабины у животных неслучайна. Она выделяется на фоне остального леса, чем привлекает внимание животных. Заодно она играет роль меточной площадки, где звери оставляют свои "следы", обмениваясь информацией о себе и споря за территории.

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