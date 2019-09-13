В лесах Красноярского края сняли режим ЧС после пожаров

В настоящий момент в регионе зарегистрировано девять лесных пожаров на площади более 12 тысяч гектаров.

В лесах Красноярского края снят режим чрезвычайной ситуации после крупных природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

— На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась, в связи с чем правительством края было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах, — говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который вводит запрет на разведение костров на природе и проведение пожароопасных работ. В настоящий момент, по данным Красноярского лесопожарного центра, в крае зафиксировано девять пожаров на площади 12 293 гектара.

Напомним, ранее Лайф сообщал о сокращении количества лесных пожаров в Сибири.