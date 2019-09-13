"Роскачество" опубликовало рейтинг популярных смартфонов

В исследование не попали недавно вышедшие гаджеты компании Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Смартфоны компании Samsung продолжают сохранять лидерство в рейтинге самых популярных гаджетов в РФ. Данный список был составлен специалистами "Роскачества" совместно с International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).

— С лета 2019 года лидер рейтинга не изменился — это Samsung Galaxy S10+, однако в топ лучших смартфонов ворвались и заняли высокие позиции ещё две новинки от Samsung: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Это самые дорогие смартфоны из линейки Samsung в России, пришедшие на смену Galaxy Note 9 и показавшие наилучшие результаты благодаря отличным возможностям камеры, — говорится в сообщении.

Также на высокие позиции рейтинга были отнесены смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80.

— Новинки OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi Mix 3 (5G), Samsung Galaxy Note 10+ и 10, Asus Zenfone 6 и OnePlus 7 оказались самыми производительными смартфонами, — отметили авторы рейтинга.

Как уточнили в ведомстве, в исследование включили не весь модельный ряд, который имеется на рынке, а 23 новых модели. Гаджеты проверили по 231 параметру в одинаковых лабораторных условиях. Главным же показателем, на который обращали внимание эксперты, стала оценка работы камеры смартфона.

— Таким образом, самыми весомыми параметрами в исследовании новинок стали качество фото- и видеосъёмки, дисплей, производительность, качество прослушивания музыки и звонков, удобство использования, прочность и продолжительность работы аккумулятора, — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Лайф рассказал о нововведениях в представленных накануне смартфонах Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.