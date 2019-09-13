Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России

По мнению украинского лидера, антироссийские ограничения сохранятся, "пока не будет мира".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада не снимать с России санкции и продолжать политику ограничений в отношении Москвы. Такое заявление главы Незалежной прозвучало на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), проходящем в Киеве.

— Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции, — сказал Зеленский.

Сами же антироссийские санкции украинский президент назвал "налогом ради мира". Также он заявил, что главным условием снятия ограничений с России должно стать прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.

Как сообщал Лайф, ранее Владимир Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма Украине, и "не только словами".