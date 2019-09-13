Президент Филиппин разрешил стрелять в чиновников-взяточников

Дутерте, впрочем, добавил, что убивать такого преступника всё же не нужно, потому что в ходе разбирательств можно не получить помилование.

Shoot, but don’t kill, mulcting gov’t officials, Duterte tells publichttps://t.co/cEWqpzA07J pic.twitter.com/otJnBGQ3LD — Manila Bulletin News (@manilabulletin) September 13, 2019

Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к согражданам с предложением стрелять в чиновников, которые требуют взятки. Инициативу главы государства раскрывает газета Manila Bulletin.

— Если вы уплачиваете налог, сбор или получаете справку, а чиновники при этом просят взятку, ударьте их. Если же у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте, — заявил филиппинский лидер.

Президент переживает, что коррупции подвержен почти каждый чиновник в стране. Тем, кто противостоит мздоимцам с оружием, Дутерте пообещал суды без тюрьмы, однако с серьёзным физическим наказанием.

В одном из последних заявлений Дутерте пообещал, что начнёт войну с Канадой, если та не вывезет мусор с территории его страны в ближайшее время. По его приказу в порту на Филиппинах показательно уничтожили 68 автомобилей и восемь мотоциклов стоимостью четыре миллиона долларов США, незаконно завезённых в страну. Ранее он призвал убивать наркоторговцев.