Звезда сериала "Богатые тоже плачут" сообщила о завершении карьеры

По словам Вероники Кастро, она устала от "агрессии и насмешек" и теперь хочет покоя.

Звезда популярных мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" 66-летняя актриса Вероника Кастро сообщила о прекращении актёрской карьеры. Артистка поблагодарила своих поклонников, близких и коллег за поддержку и сотрудничество, добавив, что решение было принято из-за необходимости отдохнуть.

— Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за всё, —написала актриса на своей странице в соцсети Instagram.

Кастро отметила, что устала наблюдать "агрессию и насмешки" в свой адрес, которые, по её словам, продолжаются уже много лет. Именно эти нападки и стали первопричиной ухода актрисы на покой.

Отметим, Кастро приняла участие во множестве телевизионных и театральных постановок, мировую известность ей принесли сериалы "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".

Как сообщал Лайф, в июне в возрасте 54 лет скончалась мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, известная по ролям Марисабель в сериале "Богатые тоже плачут".