Звезда сериала "Богатые тоже плачут" сообщила о завершении карьеры

Звезда популярных мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" 66-летняя актриса Вероника Кастро сообщила о прекращении актёрской карьеры. Артистка поблагодарила своих поклонников, близких и коллег за поддержку и сотрудничество, добавив, что решение было принято из-за необходимости отдохнуть.
— Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за всё, —написала актриса на своей странице в соцсети Instagram.
Кастро отметила, что устала наблюдать "агрессию и насмешки" в свой адрес, которые, по её словам, продолжаются уже много лет. Именно эти нападки и стали первопричиной ухода актрисы на покой.
Отметим, Кастро приняла участие во множестве телевизионных и театральных постановок, мировую известность ей принесли сериалы "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".
Как сообщал Лайф, в июне в возрасте 54 лет скончалась мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, известная по ролям Марисабель в сериале "Богатые тоже плачут".
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