Кремль подтвердил возможность нового обмена заключёнными с Украиной

Дмитрий Песков подчеркнул, что это потребует очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы.

В Кремле не исключают, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Украины Владимира Зеленского о начале подготовки нового этапа обмена.

— Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень-очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы, — сказал Песков.

Он добавил, что не исключается "возможность и целесообразность" обмена.

Напомним, Зеленский сегодня заявил, что переговоры о новом этапе обмена заключёнными уже ведутся. По его словам, готовятся списки возможных участников обмена.

Первый обмен между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.