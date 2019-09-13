Песков прокомментировал ситуацию с чиновницей, назвавшей жителей Тулуна быдлом

Он отметил, что вопросы к местным властям возникнут, если она вернётся из отпуска на работу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с иркутской чиновницей Ириной Алашкевич. Её обвинили в том, что она на совещании назвала быдлом жителей затопленного Тулуна.

— Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет поводом для того, чтобы задать соответствующие вопросы, — сказал Песков.

Напомним, ранее в Сети появилась запись, на которой слышен голос, очень похожий на голос Алашкевич. Женщина рассказывает о пострадавших от паводка жителях Тулуна в резких выражениях. Среди прочего звучат фразы "Вся эта бичевня", "Вот это быдло", "Одеты чёрт-те как", "Два класса образования". Первая экспертиза подтвердила, что голос на записи принадлежит чиновнице. В ходе повторной в аудиозаписи нашли признаки монтажа. Файл отправили на ещё одну проверку.