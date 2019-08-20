Эксперты: Голос с аудиозаписи о "быдле" в Тулуне принадлежит иркутской чиновнице

Экспертиза подтвердила, что на скандальной аудиозаписи о "быдле" в затопленном Тулуне действительно голос Ирины Алашкевич, начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом Лайфу сообщил начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев.

— Это однозначно она. Потому что там и параметрические, и аудиолингвистические, и психолингвистические — все слои исследования дают одно и то же, что это одно и то же физическое лицо говорило. В приватном файле, где её записали, и где она с журналистами общается. Там все речевые микроструктуры, конструкции — всё это одно и то же, — пояснил эксперт.

В справке, которая есть в распоряжении Лайфа, также указано, что "голоса фигурантов женского пола в файлах идентичны и принадлежат одному физлицу".

Напомним, в Сети появилась запись, на которой слышен голос, очень похожий на голос Ирины Алашкевич, начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко, члена президиума ЦК КПРФ с 2004 года. Этот голос рассказывает о встрече президента с людьми, пострадавшими при наводнении в области, вверенной её шефу.

"Пусть едят бриоши!" Что думает команда губернатора о пострадавших в Тулуне?

Добавим, это далеко не первый случай с представителями команды Левченко. Так, помощники губернатора чуть не избили сотрудника Лайфа, который пытался задать главе региона неудобные вопросы про наводнение.