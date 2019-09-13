Сенатор предложил Украине войти в состав России

Только в этом случае она воссоединится с Крымом. Всё остальное — "сказки для избирателей", говорят в Совфеде.

Единственный вариант, при котором Крым будет существовать в одних границах с Украиной, это если сама Незалежная войдёт в состав России. Об этом заявил журналистам член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

— Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Всё остальное — сказки для избирателей, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам сенатора, даже сами украинцы, в отличие от их властей, давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма у них нет, поскольку полуостров воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан.

В то же время Цеков убеждён, что у России и Украины есть общее будущее: Незалежной уготован путь интеграции с нашей страной, и этого не избежать.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил Зеленскому приехать в Крым и лично поговорить с местными жителями.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".