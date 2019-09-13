На Урале школьникам показали спектакль "Ревизор" со сценой изнасилования

Постановка имеет возрастное ограничение "+18". Режиссёр заявил, что хотел показать глубину нравственного падения главных героев.

Интерпретация известной гоголевской пьесы "Ревизор", представленная в Театре юного зрителя в Екатеринбурге, стала причиной скандала. Местных школьников привели ознакомиться с постановкой произведения из школьной программы, но несовершеннолетним было показано несколько откровенных сцен, одна из которых изображает изнасилование.

Данный спектакль псковского Театра драмы имени Пушкина был показан в рамках фестиваля "Реальный театр", участниками которого стали 18 театров из России и Европы. Режиссёр необычной постановки заявил, что сценой изнасилования он хотел продемонстрировать глубину нравственного падения главных героев, готовых пойти на всё ради власти.

— В спектакле есть два момента, за которые можно зацепиться. Хлестаков — молодой мужчина — моется в душе голой попой к зрительному залу. Если считать это порнографией, то что сказать о Давиде, у которого видно не только попу? Вторая сцена действительно жестокая, но там ничего нет, это театр, метафора. На глазах Городничего и Городничей Хлестаков насилует их дочь. Под одеялом. Это говорит о том, что родители готовы продать свою дочь за власть, благополучие, — заявил "Российской газете" арт-директор фестиваля Олег Лоевский.

Он заверил, что, несмотря на наличие "Ревизора" в школьной программе по литературе, никто специально не распространял билеты на пьесу в школах Екатеринбурга.

А накануне неоднозначные отзывы вызвало другое "культурное" мероприятие на Урале под названием "Всемирный турнир палачей".