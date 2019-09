В российский школьный норматив включили песни Beatles и фильмы Спилберга

В перечень также попали кинокартины Андрея Тарковского и множество мультфильмов Disney.

В культурный норматив школьника включили песню All you need is love британской рок-группы The Beatles, "Перемен, мы ждём перемен" Виктора Цоя, а также картину "Инопланетянин" Стивена Спилберга и мультфильм "Король Лев" 1994 года. Методические рекомендации по реализации проекта с перечнем произведений опубликованы на сайте Минкультуры РФ.

В список также попали песня Smells Like Teen Spirit американской рок-группы Nirvana, композиции Pink Floyd Money и шведской поп-группы ABBA Dancing Queen. Кроме того, в перечне — фильмы Андрея Тарковского и множество мультфильмов Disney, в том числе "101 далматинец" (1961), "Бемби" (1942), "Белоснежка и семь гномов" (1937).

Рекомендуемый перечень произведений разделён по направлениям "Изобразительное искусство", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф", "Театр".

Программа "Культурный норматив школьника" запущена с 1 сентября. В рамках добровольного проекта учащимся предоставят возможность посещать музеи, театры, филармонии, выставки, а также различные мастер-классы и культурные мероприятия. Впечатлениями они будут делиться в специальном бумажном или электронном дневнике.

Ранее предлагалось также ввести в российских школах "культурный дневник".