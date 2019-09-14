Пушков оценил слова Турчинова о невозможности Украины воевать с Россией

Российский сенатор считает, что экс-секретарь СНБО лишь в очередной раз доказал своё мрачное сумасшествие.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что от военного конфликта с РФ страну останавливает лишь отсутствие ядерного вооружения.

— Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом, — написал Пушков в своём твиттере .

Таким образом, считает сенатор, Турчинов лишь в очередной раз доказал своё мрачное сумасшествие.

— Воистину: желая наказать человека, господь лишает его разума, — заключил Пушков.

Ранее Александр Турчинов выразил мнение, что Украина не может объявить России войну только потому, что не обладает ядерным оружием. Поэтому он посоветовал Украине укреплять свой военный потенциал.