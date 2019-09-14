Сноуден рассказал о тайной женитьбе в Москве

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал, что тайно женился на своей возлюбленной в одном из московских загсов. Об этом сообщает Guardian.

Издание опубликовало большое интервью, в котором Сноуден делится с журналистами деталями своей личной жизни и подробностями существования в России в целом.

Он рассказал, что тайно женился на своей девушке Линдсей Миллс два года назад в российском загсе, — говорится в статье.

Напомним, Эдвард Сноуден находится на территории в России с 2013 года за передачу журналистам секретных данных о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами многих государств по всему миру.

Ранее Сноуден рассказал, на каких условиях согласен вернуться в США.

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