Сноуден рассказал, как глупая шутка помогла ему украсть секреты США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал журналистам британской газеты Guardian, как одна глупая шутка помогла ему осуществить план по краже секретных документов американских спецслужб.

По его словам, в ходе своей деятельности он собирал нужные файлы на старом рабочем компьютере. И в момент, когда он выносил системный блок, он встретил в коридоре своего начальника, который, естественно, поинтересовался, чем занят его подчинённый.

— И я откровенно смотрю на него и говорю: "Краду секреты", — приводит его слова издание.

После этого, по словам Сноудена, он и руководитель дружно посмеялись, после чего каждый продолжил заниматься своим делом.

Экс-разведчик также отметил, что многие работники американских спецслужб не "Джеймсы Бонды" и среди них есть много нештатных сотрудников, одним из которых был и он сам.

Примечательно, что он не стал опровергать показанную в биографическом фильме Оливера Стоуна "Сноуден" (Snowden, 2016) версию о том, что он вынес с работы карту памяти с секретными данными, спрятав её в кубике Рубика.

Ранее стало известно, что бывший американский разведчик Эдвард Сноуден тайно женился на своей возлюбленной в Москве.