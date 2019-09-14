Собчак порадовала Богомолова необычным свадебным танцем — видео

Телеведущая Ксения Собчак исполнила необычный танец для своего новоиспечённого мужа режиссёра Константина Богомолова.

Видео "свадебного танца" опубликовала бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда в "Инстаграме", однако затем удалила публикацию.

Собчак вместе с монахами-трансвеститами исполнила эротический танец на своём свадебном банкете.

Телеведущая стоит на коленях в накидке перед монахом. Затем она встаёт, подходит к двум другим и сбрасывает с себя одеяние, оставшись в корсете и чулках.

Вместе с другими танцорами Собчак извивается на сцене, размахивая ногами и руками.

Ранее Лайф показал эксклюзивные кадры со свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова.