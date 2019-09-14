В Минфине предложили ввести акциз на электронный никотин

Заменители обычных сигарет, будь то вейпы, системы нагревания табака или электронные сигареты, согласно предложению российского Минфина, уже в следующем году могут стать подакцизным товаром. Об этом сообщает "Коммерсант".

Базовая ставка за каждый гаджет курильщика в первый год, по планам ведомства, должна составить 50 рублей и ежегодно будет повышаться ещё на два рубля. Таким образом, в 2021 году акциз составит 52 рубля за устройство, в 2022-м — 54 рубля.

Кроме того, разработанные Минфином поправки в Налоговый кодекс подразумевают также ежегодное повышение налога и для жидкостей. На 2019 год установлена ставка 12 рублей за литр, в будущем её предлагается увеличивать на рубль каждый год.

Ранее Лайф сообщал, что в США запретят продажу жидкостей для вейпа.