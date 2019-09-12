В США запретят продажу смесей для вейпа

Это не коснётся электронных сигарет со вкусом табака, только ароматизированных жидкостей.

Минздрав США планирует значительно ограничить продажу смесей для электронных сигарет (вейпов). В особенности этот вопрос касается ароматизированных жидкостей. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Он заявил, что в данный момент ведётся разработка документа о запрете продажи смесей с мятными и ментоловыми запахами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя. Ограничения не коснутся только электронных сигарет с "натуральным" запахом — табачным.

— Когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов завершит разработку документа, мы начнём принимать меры принудительного характера по удалению такой продукции с рынка, — пояснил Азар.

Однако отменят продажу не навсегда. Производителям, если они хотят продолжать продавать свои смеси на рынке, придётся доказать, что они этого заслуживают. Для этого им нужно будет обращаться в Управление по санитарному надзору для проведения соответствующей проверки. Если в ходе проверки выяснится, что продукт подходит под все стандарты, его можно будет вернуть обратно на рынок.

Азар также отметил, что разработку проекта Управление закончит уже в ближайшие недели, а вступит в силу он через месяц после этого.

Всего в США на данный момент зарегистрировано пять смертей от острых респираторных заболеваний, по подозрению врачей, вызванных курением электронных сигарет. Первый смертельный случай был зарегистрирован в конце августа в штате Иллинойс. Всего в стране зарегистрировано более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, которые, предположительно, связаны с курением электронных сигарет.