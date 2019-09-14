Трамп провёл первое собеседование с кандидатом на пост ушедшего Болтона

В попытках найти нового помощника по национальной безопасности президент США Дональд Трамп провёл собеседование с потенциальным кандидатом, которым стал спецпредставитель по делам заложников Роберт О'Брайен. Об этом сообщает газета The Washington Post.

— В Белом доме хотят иметь командного игрока, — приводит издание слова одного из источников.

И О'Брайен многим людям в Вашингтоне представляется как раз оптимальным выбором, если учитывать его хорошие отношения как с коллегами в Госдепартаменте, так и в Пентагоне. Также многим импонируют его "обходительные манеры", разительно отличающиеся от привычек Болтона.

Отмечается, что кандидатуру О'Брайена поддерживает ранее отказавшийся от этой должности госсекретарь США Майк Помпео, а также другие чиновники. Среди прочих потенциальных претендентов на должность помощника называется вице-президент США Майк Пенс, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, советник по нацбезопасности Кит Келлог, а также посол США в Германии Ричард Гренелл.