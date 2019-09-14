У Багамских островов сформировался новый шторм

Сейчас "Умберто" находится в 210 километрах к юго-востоку от острова Большой Абако и продвигается на северо-запад со скоростью 2,5 м/с.

В Атлантическом океане, неподалёку от побережья Багамских островов, сформировался тропический шторм "Умберто". Об этом информирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным центра, сейчас "Умберто" находится в 210 километрах к юго-востоку от острова Большой Абако и продвигается на северо-запад со скоростью 2,5 метра в секунду. В его пределах скорость ветра достигает 18 метров в секунду.

Ожидается, что в субботу "Умберто" принесёт на Багамские острова сильный ветер и дожди.

1 сентября на Багамы обрушился ураган "Дориан". Погибло по меньшей мере 50 человек, пропавшими считаются около 2,5 тысячи жителей. На островах повреждено или разрушено около 13 тысяч строений, затоплены большие территории.