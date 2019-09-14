У Багамских островов сформировался новый шторм

В Атлантическом океане, неподалёку от побережья Багамских островов, сформировался тропический шторм "Умберто". Об этом информирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
По данным центра, сейчас "Умберто" находится в 210 километрах к юго-востоку от острова Большой Абако и продвигается на северо-запад со скоростью 2,5 метра в секунду. В его пределах скорость ветра достигает 18 метров в секунду.
Ожидается, что в субботу "Умберто" принесёт на Багамские острова сильный ветер и дожди.
1 сентября на Багамы обрушился ураган "Дориан". Погибло по меньшей мере 50 человек, пропавшими считаются около 2,5 тысячи жителей. На островах повреждено или разрушено около 13 тысяч строений, затоплены большие территории.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram