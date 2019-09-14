Нейрохирург оценил вероятность выздоровления Анастасии Заворотнюк

По словам эксперта, если диагноз "злокачественная опухоль" головного мозга актрисы верен, то необходимы лучевая хирургия и химиотерапия.

Онкологическое заболевание головного мозга, сопровождающееся отёком, говорит о том, что у человека уже третья или четвёртая стадия болезни. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказал нейрохирург Александр Тушев, оценив шансы популярной актрисы Анастасии Заворотнюк на выздоровление, у которой ранее, по сообщениям СМИ, было диагностировано именно это заболевание.

— Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отёком, то это означает, что у человека уже третья или четвёртая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвёртой стадией — от восьми месяцев до года, — заявил Тушев.

Как подчеркнул специалист, в сложившейся ситуации без оперативного вмешательства врачей состояние больного гарантированно будет ухудшаться — новообразование будет продолжать рост, вызывая смещение некоторых структур головного мозга и отёк органа.

— Но операционное лечение тоже рисковое дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения, — заключил Тушев.

Напомним, исполнительница роли "Моей прекрасной няни" попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили женщине такой же диагноз, как у Жанны Фриске: злокачественная опухоль мозга. Как отмечал Mash, у неё диагностирована последняя стадия болезни.