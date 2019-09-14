Во Франции создали 90-метровый гобелен по мотивам "Игры престолов"

Он соткан по заказу ирландского туристического офиса. В этой стране проходила большая часть съёмок сериала.

Во французском городе Байё выставлен для публичного просмотра 90-метровый гобелен, изображающий главные сцены популярного американского телесериала "Игра престолов". Как сообщает радиостанция France Bleu, ознакомиться с масштабной работой французских ткачей может бесплатно любой желающий. Экспозиция открыта до конца года, после чего гобелен отправят в Ирландию.

На 90-метровом полотне в средневековом стиле изображены главные герои и сцены киносаги — семейство Старков, дракон, Король Ночи, дуэль принца Оберина и Горы, армия нежити, атакующая логово Трёхглазого Ворона и т.д.

Отметим, гобелен по "Игре престолов" вывешен рядом со знаменитым памятником средневекового искусства — гобеленом из Байё, рассказывающим о нормандском завоевании Англии и событиях битвы при Гастингсе. Этот исторический артефакт XI века, признанный национальным достоянием Франции, имеет длину около 70 м.

— У нас появляется уникальная возможность сравнить две работы, есть что-то похожее в том, как ведётся повествование, — отметил директор местного музея Антоан Верней.

Как пояснил Верней, главным мотивом древнего гобелена является тема территориальных завоеваний и борьбы за власть, точно так же, как и в сериале "Игра престолов".

— Это дань автору или авторам гобелена из Байё, которые были бы рады узнать, что в XXI веке кто-то ещё вдохновляется на создание гобеленов на такие мотивы, — подчеркнул он.

Напомним, сериал "Игра престолов" создан по мотивам романа Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Впервые сериал вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Финальный эпизод сериала был показан 19 мая 2019 года. За восемь лет "Игра престолов" достигла рекордных показателей просмотров — 13,8 млн. Кроме того, рекордной для американского телевидения оказалась и сумма потраченных средств на съёмки саги — по предварительным данным, около 500 миллионов долларов.

В то же время, как сообщал Лайф, финал сериала "Игра престолов" вызвал негодование среди зрителей. Фанаты остались разочарованы концовкой и массово отписались от HBO, а также подписали петицию с просьбой переснять последний сезон.