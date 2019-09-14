Европейский русский экзархат принят в состав Русской православной церкви

Московский патриархат Русской православной церкви одобрил прошение главы Русского экзархата в Европе принять его со всеми желающими клириками и приходами в юрисдикцию РПЦ. Об этом сообщается на официальном сайте патриархии.

— Члены Священного синода, обсудив это обращение посредством способов удалённой связи, постановили: принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом "Дубнинский", а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление, — говорится в сообщении.

Напомним, годом ранее Константинополь принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов и аннулировал патриарший томос от 1999 года. Однако большинство священников и прихожан экзархата выступили против ликвидации и подчинения русских приходов греческой церкви. Тогда началась проработка возможного возвращения в РПЦ и Русскую православную церковь за границей.

Отметим, Западноевропейский экзархат русских приходов появился в начале XX века и был сформирован преимущественно из церквей, основанных беженцами из Российской империи после Гражданской войны. Согласно указу Патриарха Московского и всея Руси Тихона, в 20-е года европейские общины перешли под управление митрополита Евлогия с центром в Париже. Однако в 1930 году митрополит Евлогий объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ и обратился в Константинополь с просьбой перехода экзархата в его юрисдикцию.