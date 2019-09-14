В Северной Осетии детский врач-травматолог пришёл на работу пьяным — видео

Врач-травматолог городской поликлиники Моздока в Северной Осетии пришёл на приём пьяным.
Автор ролика пришёл на приём к детскому травматологу Прохорову после того, как тот выписал его ребёнку с переломом мазь на гипс.
Родитель пациента спросил врача, в адеквате ли он, на что получил положительный ответ. Однако автор ролика не остановился и уточнил, принимает ли Прохоров в таком виде людей.
— Детей, а не людей, — сказала девушка за кадром.
В ответ на вопрос, пьяный ли он, врач несколько раз подряд ответил лишь одной фразой: "Давай не будем". После того как стало понятно, что родитель маленького пациента не отстанет, Прохоров попытался сбежать.
На кадрах видно, как врач пытается убежать вниз по лестнице, однако не вписывается в поворот и буквально падает на подоконник.
Ранее Лайф рассказывал о другом случае, в Кирове, где пьяный фельдшер скорой помощи попытался избежать лишения прав, воспользовавшись своей работой.
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