Чешские коммунисты требуют сохранить памятник маршалу Коневу в Праге

Они не входят в состав коалиции нынешней правящей партии, однако имеют определённое косвенное влияние на решение правительства.

Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) требует от правительства, МИД и Минобороны сохранить монумент советскому маршалу Ивану Коневу в Праге на нынешнем месте, сказано в соответствующем документе.

— КПЧМ не согласна с решением руководства городского района Прага-6 от 12 сентября о перемещении памятника маршалу СССР Ивану Степановичу Коневу, — сказано в постановлении.

Компартия, взяв за основу исторические события об освобождении Чехословакии и, в частности, Праги, требует от правительства, МИД и Минобороны принятия мер для сохранения памятника советскому маршалу в Праге-6.

— Для КПЧМ также неприемлема позиция Министерства обороны и Министерства иностранных дел, которые в этом споре не содействуют защите исторических событий и пускаются в спекулятивные предположения о том, кто освободил Прагу [в 1945 году] и внёс решающий вклад в освобождение всей Чехословакии, — считает руководство компартии.

Несмотря на то что коммунисты не входят в состав коалиции нынешней правящей партии, они имеют косвенное влияние на действия правительства Чехии. Между КПЧМ и правящей коалицией из ANO и социал-демократов существует договорённость о поддержании при голосовании в парламенте решений соответствующей коалиции.

Напомним, в результате длительных дебатов районный совет Праги-6 принял решение о переносе памятника Ивану Коневу в музей и объявил конкурс на создание нового монумента героям — освободителям чешской столицы в 1945 году. Президент республики Милош Земан назвал позором для страны такое решение властей района.