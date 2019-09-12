Земан назвал позором для Чехии решение перенести памятник маршалу Коневу

Глава страны резко высказался о старосте района Прага 6 — инициаторе переноса памятника с общественной территории.

Президент Чехии Милош Земан считает позором для страны решение властей района Прага 6 переместить находящийся на его административной территории памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом глава республики заявил в интервью телеканалу Barrandov.

— Это позор для нас. Конев — символ воинов [Красной армии], которые погибли при освобождении Праги. Их было примерно 13 тысяч. Он и символ красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч, — подчеркнул Земан.

Президент резко высказался о старосте района Прага 6 Ондржее Коларже — инициаторе переноса памятника с общественной территории.

— Староста Праги 6, как бы выразиться повежливее, является человеком, у которого отсутствует стабильность во взглядах, — указал глава государства.

Он напомнил также, что на территории данного района находятся объекты Вооружённых сил Чехии. Перемещение и установка монумента на территории одного из них, по его словам, были бы достойным решением ситуации.

Ранее Земан отмечал, что те, кто хочет переместить памятник, являются трусами, потому что монумент "не может защищаться".

Напомним, памятник маршалу Коневу был осквернён неизвестными в Праге в ночь с 21 на 22 августа. Вместо того чтобы привести монумент в порядок, районная администрация просто закрыла его баннерами и предложила перенести на закрытую территорию Посольства России или в коллекцию военно-исторического музея. С критикой такого решения выступили Посольство РФ в Чехии и вице-премьер Ян Гамачек.