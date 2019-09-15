Сноуден признался, что просил убежище у Франции

Экс-сотрудник спецслужб США подчеркнул, что "защита разоблачителей" не является враждебным актом.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал, что просил убежище во Франции ещё в 2013 году, хотел, чтобы французский лидер Эмманюэль Макрон его предоставил.

— Я просил убежище во Франции в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Конечно, очень хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище, — сказал он в интервью радиостанции France Inter.

По словам Сноудена, самым печальным является тот факт, что "единственное место, где американский разоблачитель имеет право говорить", — это Россия, а не Европа.

Экс-сотрудник спецслужб также подчеркнул, что "защита разоблачителей" не является враждебным актом.

— Принять такого, как я, — это не атака на США, — сказал он.

Ранее Сноуден рассказал, как глупая шутка помогла ему украсть секреты США.

В июне 2013 года Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании. Россия предоставила ему убежище на три года при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В 2014 году он получил трёхлетий вид на жительство в РФ, который был продлён ещё на три года в 2017 году.